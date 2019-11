Russland in 2020: Ausblick auf Wirtschaft und Recht

Russland ist im Doing Business Ranking der Weltbank um drei Positionen auf den 28. Platz vorgerückt. Damit zog es zum ersten Mal in die Top 30 der Länder mit dem besten Investitionsklima für Unternehmen ein. Zugleich scheint Russlands Wirtschaft trotz globaler Rezessionsängste wieder Geschwindigkeit aufzunehmen. So prognostiziert die Weltbank für die Jahre 2020 und 2021 eine Steigerung des Wirtschaftswachstums auf 1,7 bis 1,8 Prozent.

Seien Sie mit dabei, wenn Experten diese Zahlen für die Praxis greifbar machen sowie aktuelle Trends im Rechtswesen beleuchten.

Im Mittelpunkt stehen folgende Fragen:

Wie sehen die Rahmenbedingungen für die wissenschaftliche und technologische Entwicklung aus und welche Auswirkungen haben sie auf österreichische Unternehmen?

Was heißt konkret das Bestreben zur Diversifizierung der Volkswirtschaft für einzelne Branchen wie Energie- und Verkehrsbereiche oder Landwirtschaft?

Welche Strategien für mehr Wachstum in Russland können österreichische Unternehmen verfolgen und wie kann intelligentes Outsourcing dabei behilflich sein? (auf Englisch)

Welche rechtlichen Perspektiven bringt das Jahr 2020 den ausländischen Investoren?

Diskutieren Sie mit André Scholz (RSP), Ulla Keino (Ahlers) und Christopher Schagerl (SCHNEIDER GROUP).

Melden Sie sich jetzt an zum OstContact-Lunch in Wien am 3. Dezember 2019 ab 12:30 Uhr. Verpassen Sie nicht die Berichte aus der Praxis für die Praxis. Wir freuen uns auf Sie.

Teilnahmegebühr: 50 EUR (zzgl. MwSt) / Anmeldeschluss: 2. Dezember 2019

Anmeldung und weitere Informationen:

events@owc.de / www.owc.de

Yulia Sudnik

Tel. +49 30 615089-18

Ort

Wien

Adresse

Hotel Stefanie2. Bezirk, Taborstraße 12A-1020 WienÖsterreich

Datum

03.12.201912:30 bis 14:30

