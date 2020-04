DACHSER: Logistikpartnerschaft mit BASF für China-Transporte

LUDWIGSHAFEN. Im Februar dieses Jahres fuhr der vom Logistikunternehmen DACHSER organisierte Ganzzug mit BASF-Produkten erstmals von Ludwigshafen in die zentralchinesische Stadt Xi´an. Heute (16. April) folgt der nächste. Ab Mai erwartet DACHSER dann wöchentliche Abfahrten.

Die komplette Logistik des Testzugs mit 42 Containern, inklusive der Koordination mit dem Zugbetreiber RTSB sowie der Warenverzollung und -distribution in China, hat der Chemiekonzern BASF seinem langjährigen Logistikdienstleister anvertraut.

Der Komplettzug startete vom Kombi-Terminal Ludwigshafen (KTL). Auf der 14-tägigen Reise – und damit zwei Wochen schneller als ein Containerschiff – wurden Polen, Weißrussland, Russland und Kasachstan durchquert. Im polnischen Malaszewicze und an der kasachisch-chinesischen Grenze wurden die Container auf andere Züge umgeladen, da sich die Spurweiten der Eisenbahnsysteme unterscheiden.

Die 40-Foot High Cube-Container waren vor allem mit Granulaten, Kraftstoffadditiven und Katalysatoren beladen. Endstation des Zugs war die zentralchinesische Stadt Xi´an. Von dort aus organisierte DACHSER Nordchina die Verzollung und Lkw-Verteilung der BASF-Ware an die Empfänger.

Das KTL nimmt im Logistikkonzept der BASF eine wichtige Rolle ein: So fungiert es als Hub, in dem Produkte aus Europa gebündelt und Züge zusammengestellt werden. Das größte deutsche Binnenterminal grenzt unmittelbar an das Stammwerk der BASF. Es bietet täglich bis zu 30 Zugverbindungen in über 20 europäische Wirtschaftszentren an.

Interessant ist der Zugtransport über die „Neue Seidenstraße“ vor allem für Unternehmen aus der chemischen Industrie, die fernab der Seehäfen im chinesischen Hinterland produzieren. Die Vorteile der Schienenverkehre fasst Thomas Krüger, Managing Director DACHSER Air & Sea Logistics EMEA, so zusammen: „Schneller als Seefracht, kostengünstiger als Luftfracht, sehr gut planbar und zuverlässig: Für bestimmte logistische Anforderungen können Schienenverkehre nach China über die Neue Seidenstraße zur wertschaffenden Alternative zu Luft- und Seefracht werden.“

Was den Transport und die sichere Lagerung von palettierten chemischen Produkten in Europa angeht, arbeiten BASF und DACHSER bereits seit Jahrzehnten eng zusammen. „Mit dem ersten Zug nach Xi`an heben wir die Logistikpartnerschaft mit BASF auf eine neue Stufe“, kommentiert Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem-Logistics.