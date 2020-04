VW Group China: Zeichen stehen auf Erholung

PEKING. Die Volkswagen Group China sieht deutliche Zeichen für eine Erholung des Geschäfts. Alle 2.000 Händler der Marke Volkswagen in China haben wieder geöffnet. Das teilte das Unternehmen am 9. April per Pressemitteilung mit.

Demnach hat die Zahl der Kunden in den Autohäusern am letzten Wochenende im März ein mit dem Vorjahr vergleichbares Niveau erreicht. Auch bei den anderen lokal produzierenden Marken des Konzerns, Audi und ŠKODA, haben mehr als 95 Prozent der Händler wieder geöffnet. Mit dem Anlaufen der Fertigung in der Produktionsstätte des Volkswagen-Joint-Ventures SAIC VOLKSWAGEN in Changsha in der zweiten Aprilwoche wird nun in 32 von insgesamt 33 Fahrzeug- und Komponentenwerken wieder produziert.

„Unsere Händler sehen wieder Kunden in ihren Ausstellungsräumen. Es gibt immer mehr Anzeichen für eine Erholung, mit einer guten Chance, dass der chinesische Automarkt im Frühsommer das Niveau des vergangenen Jahres erreichen könnte“, so die Einschätzung von Dr. Stephan Wöllenstein, CEO der Volkswagen Group China.

In der zweiten Jahreshälfte will die Volkswagen Group China einen wichtigen Meilenstein in ihrer Elektrifizierungsstrategie für den chinesischen Markt erreichen. Zwei Werke werden dann mit der Produktion vollelektrischer Modelle starten, die auf dem modularen E-Antriebs-Baukasten von Volkswagen (MEB) basieren. Die Standorte in Anting und Foshan werden eine Gesamtkapazität von 600.000 Einheiten pro Jahr haben. Nach dem Start dieser Produktion werden die Volkswagen ID. Modelle in China eingeführt, eine Familie vollelektrischer sowie vollvernetzter Volkswagen Fahrzeuge. Außerdem wird Ende des Jahres die lokale Produktion des Audi e-tron in Changchun beginnen.

