16.04.20, Webinar: „Russland-Geschäft in Zeiten von Corona“

Webinar: „Russland-Geschäft in Zeiten von Corona“

16. April 2020

Im Webinar am Donnerstag, den 16. April 2020 helfen Ihnen renommierte Russland-Experten das Risiko für Ihr Unternehmen in Corona-Zeiten einzuschätzen und mit praktischen Tipps Ihr Russland-Geschäft entsprechend anzupassen. Wir informieren Sie über den Stand rechtlicher und wirtschaftlicher Änderungen in Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen in Russland und gehen darauf ein, was Sie jetzt besonders beachten müssen.

Programm:

10.45 Uhr: Online-Registrierung der Teilnehmer

11.00 Uhr: Begrüßung und Moderation

Calin Ursachi, Kompetenzzentrum Russland, IHK Rhein-Neckar, Mannheim

11.05 Uhr: Russlands Ansätze zur Eindämmung der Wirtschaftsfolgen für Unternehmen

Steuer-, Devisen-, Zoll-, Kredit- und Insolvenzfragen

Viktor Spakow, Leiter der Rechtsabteilung, Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK), Moskau

11.20 Uhr: Warenverkehr in Corona-Zeiten

Lieferzeiten, Zollabfertigung, Umgang mit Quarantäne, Tipps zum Vermeiden von Logistik-Engpässen

Olaf Metzger, Managing Director, OOO Revival Express, Solnechogorsk (Gebiet Moskau)

11.40 Uhr: Vertragsumsetzung in Zeiten von Zahlungs-, bzw. Lieferengpässen

Aufeinander zugehen, langfristige Geschäftsbeziehungen erhalten

Dr. Thomas Mundry, Partner, SCHNEIDER GROUP, Moskau

12.00 Uhr: Fragen und Antworten

12.20 Uhr: Ende des Webinars