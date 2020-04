ADB muss Wachstumsprognose nach unten korrigieren

MANILA. Vor wenigen Tagen hat die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) ihre jährliche Leitpublikation Asian Development Outlook (ADO) 2020 veröffentlicht und darin die Wachstumsaussichten in den Entwicklungsländern Asiens für 2020 stark nach unten auf 2,2 Prozent korrigiert.

Noch im September 2019 war die ADB von 5,5 Prozent regionalem Wachstum ausgegangen. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie lassen dieses Ziel jedoch in weite Ferne rücken. Nichtsdestotrotz erwartet die ADB, dass sich das Wachstum bis 2021 erholt und dann wieder bei insgesamt 6,2 Prozent liegen könnte. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass der Ausbruch endet und sich die Wirtschaftsaktivitäten wieder normalisieren.

„Wie sich die weltweite Pandemie entwickelt – und damit die Aussichten für die globale und regionale Wirtschaft – ist höchst ungewiss. Das Wachstum könnte geringer und die Erholung langsamer ausfallen, als wir derzeit prognostizieren. Aus diesem Grund sind starke und koordinierte Anstrengungen erforderlich, um die COVID-19-Pandemie einzudämmen und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen, insbesondere auf die Schwächsten, zu minimieren“, sagte Yasuyuki Sawada, Chefökonom der ADB.

Die Wirtschaft der Volksrepublik China wird in diesem Jahr deutlich langsamer wachsen, so die ADB-Einschätzung. Schon im vergangenen Jahr wurde ein Rückgang gegenüber 2018 verzeichnet. Grund dafür waren der Handelsstreit mit den USA, der sowohl die Exporte als auch die Inlandsnachfrage in der VR China belastete. Während das BIP-Wachstum 2018 noch bei 6,7 Prozent lag, wurden 2019 nur noch 6,1 Prozent erreicht.

Wegen des COVID-19-Ausbruchs erwartet die ADB, dass das Wachstum in der VR China im ersten Quartal 2020 auf 2,3 Prozent sinkt. Verantwortlich dafür sind die zweistelligen Rückgänge in der Industrieproduktion, im Dienstleistungssektor, beim Einzelhandelsumsatz und bei den Investitionen, die in den ersten zwei Monaten dieses Jahres hinzunehmen waren. 2021 könnte Chinas Wirtschaft dann überproportional wachsen – die ADB spricht von 7,3 Prozent – , bevor sich das Tempo wieder normalisieren werde.