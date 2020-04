Regierung plant weitere Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft

Die russische Regierung hat eine Reihe Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft und insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) angekündigt.

Dazu gehören sogenannte „Kreditferien“ für KMU, eine Reduzierung der Sozialabgaben für Arbeitgeber und finanzielle Unterstützung die am stärksten betroffenen Branchen, wie z.B. Transport und Tourismus. Unter anderen werden diesen für die nächsten sechs Monate die Verpflichtungen zur Ruckzahlung von Bankkrediten gewährt oder Sozialabgabensatze deutlich reduziert.

Insbesondere die KMU sehen sich mit einem massiven Wegfall der Einkünfte konfrontiert und haben das erste Maßnahmenpaket der Regierung kritisiert. Diese habe zu langsam reagiert und zu wenig Geld in die Hand genommen. Für die Unternehmen gehe es jetzt schon nicht mehr um Steuererleichterungen oder Kreditstundungen, sondern in erster Linie um Erhalt des Geschäfts selbst.

Die Kritik aus der Wirtschaft scheint angekommen zu sein. Am 1. April teilte Regierungschef Michail Mischustin mit, dass sich die russische Regierung auf die Bereitstellung von insgesamt 1,4 Billionen Rubel zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft geeinigt habe. Am 17. Marz wurde an gleicher Stelle noch die Summe von „nur“ 300 Milliarden Rubel genannt. Wie Regierungschef Mischustin am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Präsident Putin sagte, haben die KMU bereits 150 Milliarden Rubel zur Förderungen bzw. Aufrechterhaltung ihrer Geschäftstätigkeit erhalten.