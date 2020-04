Putin verlängert arbeitsfreie Zeit bis zum 30. April

Präsident Wladimir Putin hat sich am 2. April im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus erneut an das russische Volk gewandt.

In einer landesweit ausgestrahlten Fernsehansprache verkündete er eine Verlängerung der arbeitsfreien Zeit über den 5. April hinaus bis einschließlich 30. April – ausdrücklich wieder unter Beibehaltung der Lohnfortzahlung.

Lebensmittelgeschäfte, Krankenhäuser und andere „systemrelevante“ Einrichtungen bleiben weiterhin geöffnet, fügte der Präsident hinzu. Gleichzeit räumte er den Chefs der einzelnen russischen Föderationssubjekte das Recht ein, über notwendige Maßnahmen zur Eindämmung des Virus in ihrem Zuständigkeitsbereich eigenständig zu entscheiden. Darunter fällt beispielsweise die Verhängung von Ausgangsverboten. Alle Maßnahmen sollen jedoch mit dem offiziellen Vertreter des Präsidenten in den einzelnen Gebieten „eng koordiniert“ werden.

Gesundheit und Arbeitsplätze als wichtigste Ziele

Putin betonte, dass „die Sicherheit und Gesundheit der Bürger Russlands“ bei allen Maßnahmen das entscheidende Kriterium sei. Gleichzeitig sei es aber auch sehr wichtig, Arbeitsplätze und Einkommen der Bevölkerung zu sichern. Darum würden sich die Regierung, die Regionen und die Unternehmen kümmern.

Mit Nachdruck dankte Putin Ärzten, Krankenschwestern sowie Volontären, die auch in schwierigen Zeiten die Stellung halten „Die landesweit angeordnete arbeitsfreie Woche und das Regime der Selbstisolierung haben es uns erlaubt, Zeit zu gewinnen – für Vorbeugungsmaßnahmen, für die Mobilisierung der Machtstrukturen und die Aufstockung der Ressourcen des Gesundheitssystems“, betonte der Präsident.

Keine Passierscheine in Moskau

Auch in Moskau wurden alle geltenden Beschränkungen bis Ende April verlängert. Allerdings verzichtet die russische Hauptstadt vorerst auf die Einführung eines „smarten Kontrollsystems“ zur Einhaltung der Quarantäne. Anfang der Woche hatte Moskaus Bürgermeister Sobjanin noch angekündigt sogenannte Passierscheine („QR-Codes“) an die Bewohner der Stadt zu vergeben. Jetzt die Kehrwende. „Die meisten Moskauer würden sich an die Quarantänemaßnahmen halten“, schrieb Sobjanin in seinem Block. Allerdings könnten die Behörden darauf zurückkommen, wenn sich die Situation verschlechtert. Wer sich noch in der Stadt bewegt muss mindestens 1,5 Meter Abstand zum anderen halten. Wer ohne einen der erlaubten Gründe das Haus verlässt, muss laut einer Verordnung der Moskauer Stadtregierung vom 2. April mit Geldstrafen von bis zu 4.000 Rubel (Privatperson) und 500.000 Rubel (Unternehmen) rechnen.

Zahl der Infizierten wächst weiter

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Russland stieg am Freitag auf 4.149. Nur 281 Menschen haben sich seit dem Ausbruch des Virus in Russland Ende Januar wieder erholt, 34 Menschen sind gestorben.

Mittlerweile wurden in 76 von 85 russischen Regionen Fälle des Coronavirus registriert. In den meisten Gebieten wurde deshalb die Selbstisolation eingeführt bzw. bis Ende April verlängert worden. Die Regionalregierung in Tschetschenien ging sogar einen Schritt: Die Bewohner der russischen Teilrepublik durften zwischen 20.00 Uhr Abends und 08.00 Uhr morgens ihre Wohnungen oder Häuser nicht verlassen. Zudem wurde Bewohnern anderer Regionen die Einreise in die Region untersagt.