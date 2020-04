Arbeitsfrei bis Ende April: Stimmen aus der Wirtschaft

Wir haben deutsche und russische Manager gefragt, wie sie zum „arbeitsfreien Monat“ in Russland stehen und wie ihr Unternehmen damit umgeht.

Maxim Legushev, General Manager, MAHLE RUS OOO

„Wir sind Hersteller und Lieferant eines wichtigen Produkts – Teile und Komponente nfür Transportmittel. Leider wurden wir von der Liste der „wesentlichen Produkte“ gestrichen und mussten wegen Quarantäne schließen. Schon jetzt rechnen wir mit einem Gewinnverlust von 30 Prozent. Unser Hauptziel ist es derzeit, von der Verwaltung der Region Kaluga die Erlaubnis zur Wiederaufnahme des Betriebs zu erhalten. Im schlimmsten Fall werden wir in einem einfachen schließen. Dennoch verstehen wir, dass die Welt mit dem Virus fertig werden wird und unsere Produkte wieder gefragt sein werden. Deshalb unternehmen wir alle Anstrengungen, um unsere Präsenz auf dem Markt aufrechtzuerhalten.“

Alexander Belunin, General Director, Sarstedt Russland

„Unser Unternehmen ist stark in die Coronakrise involviert, da wir Materialien und Geräte aus Kunststoff herstellen, die für die Herstellung und Prüfung von Corona verwendet werden. Unser Standort in St. Petersburg hat sich den Auswirkungen der landesweiten Maßnahmen der Regierung gestellt. Dennoch werden wir die arbeitsfreie Zeit nutzen, um aktiv an der Verbesserung von internen Verfahren und Abläufen zu arbeiten. Ein Beispiel ist die Optimierung der IT-Infrastruktur. Homeoffice hatten wir bereits vor der Ankündigung Putins für unsere Mitarbeiter eingeführt, sodass wir darauf gut vorbereitet waren.

Igor Kalugin, General Director, Weber-Stephen Vostok OOO

„Unsere Mitarbeiter arbeiten nun schon seit Wochen aus der Ferne. Grillbestellungen sind vorhanden. Es gibt jedoch weniger. Die Nachfrage ist gesunken, weil die Geschäfte mit unseren Produkten geschlossen sind. Es bleiben nur Kunden übrig, die zuvor online bestellt haben. Es gibt keine Probleme mit Grillsendungen aus dem Ausland. Die Auslieferung in ganz Russland funktioniert bis auf einige wenige Regionen. Aufgrund der sinkenden Einkommen erwarten wir in den kommenden Monaten einen Gewinnverlust von 15 bis 20 Prozent.

Vladislav Bykhanov, Partner, Cornerstone

„Obwohl uns die derzeitige Situation nicht direkt betrifft, spüren wir durch eine „Kettenreaktion“ eine Veränderung in einigen Prozessen unserer Kunden. Die Tatsache, dass das Land die arbeitsfreien Tage verlängert und das Notfallregime nicht eingeführt hat, bewerte ich positiv, da mit der Einführung des Notfallregimes die Unternehmen in der Lage wären, in „höherer Gewalt“ zu operieren, was unweigerlich zu wirtschaftlichen Turbulenzen im Land führen würde.

In der gegenwärtigen Situation läuft das Geschäft ohne Personalabbau und unter den gleichen Bedingungen der Interaktion mit den Auftragnehmern weiter, und nach den arbeitsfreien Tagen im April und den Feiertagen im Mai ist es wahrscheinlich, dass sich die derzeitige Panik und die Emotionen beruhigen und das Geschäft wieder zu seinem früheren normalen Betrieb zurückkehren wird. Und wenn das bevorstehende OPEC+-Treffen zu höheren Ölpreisen führt, auf die wahrscheinlich ein stärkerer Rubel folgen wird, wird es auch den allgemeinen Optimismus in der Gesellschaft verstärken.

Was den längerfristigen Effekt betrifft, so sehen wir, dass die Unternehmen angesichts der aktuellen Krise auf den Betrieb in abgelegenen Gebieten umstellen, was zu einer Verringerung der Büroflächen in Moskau und zur Verlagerung von Spezialisten aus der Hauptstadt in andere russische Städte führen kann, was sich sicherlich positiv auf die Entwicklung der Regionen auswirken und zu einer gleichmäßigeren beruflichen Verteilung im ganzen Land führen wird.

Leo Eppinger, Geschäftsführer, Metalock Engineering Rus LLC

„Ungeachtet dessen, dass nach dem Erlass des russischen Präsidenten die arbeitsfreien Tage bis 30.04.2020 verlängert wurden, wird unser Unternehmen weiterarbeiten, da wir von dem Erlass befreit sind. Wir sind ein Reparaturunternehmen, welches planmäßige und Notreparaturen für die Industrie, unter anderem auch systemrelevante Unternehmen wie für Kraftwerke und Dauerbetriebe, tätigt und damit gemäß Punkt 4 des Erlasses Nr. 239 vom 02.04.2020 nicht betroffen ist.“

Alexey Knelz, Head of Corporate Communications, CREON Group

„Es ist kritisch, das Geschäft für vier Wochen einzufrieren. Gleichzeitig verstehen wir, dass harte Zeiten harte Maßnahmen erfordern. Arbeit über das Home Office läuft bei uns reibungslos – und die Projekte ebenfalls. Wir bleiben solidarisch und bauen kein Personal ab. Und sind guter Hoffnung, dass das Geschäft im Sommer wieder aufwärtsgeht.“

Pavel Solovjew, Partner, Magnusson

Wie wir sehen, blieb die Frage nach dem rechtlichen Status des „Nicht-Arbeitstage“-Regimes und den mit seinem Vorgehen verbundenen Konsequenzen offen. Auch enthält Putins Dekret nur allgemeine Empfehlungen für die Gouverneure und keine konkrete Maßnahmen zur Unterstützung der Bürger und Unternehmen.

Was die Arbeit unserer Firma betrifft, so war die Verlängerung des bisherigen Regimes für uns keine Überraschung, und wir waren auf diese Entwicklung vorbereitet, insbesondere unter Berücksichtigung der Erfahrungen unserer Kollegen aus unseren Büros in anderen europäischen Ländern. Wir haben den Umfang unserer derzeitigen Arbeit neu verteilt, so dass diejenigen Mitarbeiter, die die Möglichkeit haben und wollen, bisher ungenutzte Urlaubstage nutzen können.

Anton Dmitrakov, General Director, EOS OOO

Die EOS hat alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um seine Mitarbeiter bereits Mitte März ins Homeoffice zu überführen. Daher erforderten die vom Präsidenten ergriffenen Maßnahmen keine Umstrukturierung der Prozesse. In Zukunft wird alles von der Entwicklung der epidemiologischen Situation abhängen. Wir hoffen auf den Erfolg der bereits getroffenen Maßnahmen, die keine zusätzlichen Einschränkungen erfordern.

Jaсek Kieszkowski, CEO, Reflex Rus

„Die Verlängerung der arbeitsfreien Zeiot ist nicht gerade die angenehmste Überraschung für die Arbeitgeber. Auf der anderen Seite haben sich die Mitarbeiter in unserem Unternehmen dazu entschieden von Zuhause aus weiter zu arbeiten und unsere Kunden mit voller Kraft zu unterstützen. Damit wollen wir die negativen Auswirkungen so lange wie möglich minimieren. Wenn die vom Präsidenten getroffenen Entscheidungen ein wirksames Mittel zur Eindämmung der Epidemie sind, dann sind sie gerechtfertigt. Die Epidemie so schnell wie möglich zu beenden hat oberste Priorität.“

Sergey Kelyp, Generaldirektor, VIEGA OOO

„Die Verlängerung der arbeitsfreien Tage bis zum 30. April ist ein erwarteter Schritt. Eigentlich kurz und bündig. Wir warten jedoch in die nächsten Tage auf weitere detaillierte Erklärungen, was dies für das Geschäft bedeutet. Zum Beispiel sind Klarstellungen über diejenigen Unternehmen erforderlich, die lebenserhaltende Systeme in Wohngebäuden erhalten, vor allem Installateure, die Rohrleitungen in Wohnungen und Häusern reparieren; Großhändler, die Klempner mit Ersatzteilen und Werkzeugen beliefern. Außerdem ist es beispielsweise wichtig, den Status derjenigen zu klären, die von zu Hause aus weiterarbeiten, für diese Tage aber Urlaub geplant hatten.“

Government Relations Director eines global-agierenden Biotech-Unternehmens

„Die Entscheidung der russischen Regierung ist ausgewogen, da es rein um den proaktiven Schutz der Bürger geht. Unter diesen neuen Umständen wenden wir uns voll und ganz der Online-Kommunikation zu, die im Vergleich zu den üblichen Instrumenten einige Vorteile bietet.“