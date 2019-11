Wirtschaftsregion Arktis bekommt Steuererleichterungen

Die russische Regierung will Unternehmen Steuervorteile für die wirtschaftliche Erschließung der Arktis gewähren.

Die wirtschaftliche Tätigkeit in der Arktisregion soll mit Steuererleichterungen angekurbelt werden. Die Entscheidung betrifft unter anderem das Großprojekt „Vostok Oil“ des russischen Mineralölunternehmens Rosneft auf der Taimyr-Halbinsel am Nordpolarmeer. Rosneft könne demnach von einer Erstattung der Rohstoffgewinnsteuer in Höhe von rund acht Milliarden Euro für die nächsten zehn Jahre profitieren, wenn der Ölpreis über dem im Haushalt festgelegten Wert liege. Zurzeit beläuft sich dieser Wert auf 42,40 US-Dollar pro Barrel. Das Geld darf jedoch nur für die Straßen-, Energie- und Verkehrsinfrastruktur eingesetzt werden, die für die Rohstoffgewinnung auf der Taimyr-Halbinsel erforderlich ist. Durch die steuerlichen Anreize soll die kommerzielle Öl- und Gasförderung in der Region beschleunigt werden. Die Steuervorteile gelten für die gesamte östliche Arktis Russlands, einschließlich der Ölfelder in denn Republiken Sacha und Tschukotka.

Mit dem Projekt „Vostok Oil“ will Rosneft neue Ölfelder in den arktischen Regionen Russlands erschließen. Dazu will der Energiegigant in den kommenden Jahren zwischen 70 und 120 Milliarden Euro investieren.