Syngenta legt Grundstein für Fabrik in Lipezk

Der Schweizer Pflanzenschutzmittelkonzern Syngenta wird ein neues Werk in der russischen Sonderwirtschaftszone Lipezk errichten.

LIPEZK. Der Fabrikbau in Lipezk ist das größte Investitionsprojekt des schweizerischen Herstellers von Pflanzenschutzmitteln in den vergangenen fünf Jahren. Darauf wies Jonathan Brown, Geschäftsführer von Syngenta Russland, bei der feierlichen Grundsteinlegung hin. Die Sonderwirtschaftszone Lipezk sei von Syngenta aus zwei Gründen ausgewählt worden – die Nähe zu Verbrauchern und Produzenten von Agrarprodukten und dem Vorhandensein von qualifiziertem Personal in der Region. Die Anlage soll 2021 in Betrieb genommen werden und in der ersten Projektphase Unkrautvernichtungsmittel mit einem jährlichen Gesamtvolumen von fünf Millionen Litern herstellen. Die Schweizer Firma ist eines der führenden Unternehmen auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes und der Saatgutproduktion. // RIA Novosti