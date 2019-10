EAWU-Pharmamarkt: Ein Jahr mehr Zeit für den Übergang

Übergangsfrist für Arzneimittelzulassung wurde um ein Jahr auf Ende 2021 verschoben.

MOSKAU. 2017 hat die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU) einen gemeinsamen Markt für Arzneimittel geschaffen. „Damit gelten von nun an einheitliche Regeln für den Umlauf von Arzneimitteln in den fünf Mitgliedstaaten der EAWU“, erklärte seinerzeit der zuständige Minister für technische Regulierung, Walerij Koreschko. Die verabschiedeten Rechtsakte, die die Vorgaben für die Qualität, Herstellung und Klassifizierung von Arzneimitteln enthalten, orientieren sich an bestehenden Rechtsakten der Europäischen Union. Um den Arzneimittelherstellern entgegenzukommen, wurde eine Übergangsfrist festgesetzt. Bis Ende 2020 durften die Hersteller entscheiden, ob sie ihre Produkte nach den bestehenden nationalen Regeln zulassen oder bereits die neuen EAWU-Regeln anwenden wollen. Diese Übergangsfrist wurde nun um ein Jahr nach hinten verschoben, wie es in einem offiziellen EAWU-Dokument heißt. // EAWU