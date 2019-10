Erfolgreiche Bilanz: 25 Jahre Konsultativrat für ausländische Investitionen

Das 1994 gegründete Gremium unterstützt die russische Regierung bei der Entwicklung eines günstigen Investitionsklimas und zeigt weiteren Reformbedarf.

MOSKAU. Die ausländischen Gesamtinvestitionen in Russland sind innerhalb von 25 Jahren von 700 Millionen US-Dollar im Jahr 1994 auf aktuell 184 Milliarden US-Dollar gestiegen. Das wurde auf der Jubiläumsveranstaltung des Konsultativrats in Moskau mitgeteilt. Ministerpräsident Dmitrij Medwedjew lobte die Arbeit des Rates und dankte den Mitgliedern für ihre Initiativen. „Zurückblickend können wir feststellen, dass wir einen ziemlich langen und erfolgreichen Weg gegangen sind“, sagte Medwedjew. Zugleich wurde eine unter den Mitgliedern durchgeführte Umfrage vorgestellt. Darin bekräftigen 61 Prozent der in Russland tätigen Unternehmer, dass sich das Geschäftsumfeld im Großen und Ganzen verbessert habe. Zugleich gab die Hälfte der Befragten an, dass der Umfang der Reformen nach wie vor unzureichend sei. Zu den größten Herausforderungen zählen unter anderem eine sich rasch ändernde Gesetzeslage sowie mangelnde Regulierungen in verschiedenen Wirtschaftsbereichen.

Dem Konsultativrat für ausländische Investitionen gehören zahlreiche deutsche Firmen an, darunter die DAX-Unternehmen Bayer, BASF, Siemens, Deutsche Bank und Metro. // Kommersant