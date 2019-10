Handelsstreit: China und USA erzielen Teileinigung

WASHINGTON / PEKING. Donald Trump wollte einen großen Deal, jetzt gibt er sich erst einmal auch mit einem kleinen zufrieden. Der Handelskonflikt zwischen China und den USA dürfte sich damit fürs Erste entschärfen. Das sind gute Nachrichten für die Weltkonjunktur – und wohl auch für Aktienanleger.

Hochrangige Vertreter Chinas und der USA hatten in Washington am 10. und 11. Oktober 2019 eine neue Runde von Gesprächen geführt, um den seit mehr als einem Jahr andauernden Handelskonflikt zu entschärfen. Schon bevor deren Ausgang klar wurde, verbreitete Trump Optimismus. Dabei waren die Erwartungen an die Gespräche zunächst gedämpft.

Dann verkündete US-Präsident Donald Trump am 11. Oktober bei einem Treffen mit dem chinesischen Vizepremier und Chefunterhändler Liu He im Weißen Haus die Einigung auf ein Teilabkommen. Diese „Phase eins“ eines umfassenderen Abkommens beinhalte unter anderem die Themen Schutz geistigen Eigentums, Finanzdienstleistungen, Währungsfragen und Agrarprodukte. Die restlichen Streitpunkte sollten dann in einer zweiten und womöglich dritten Phase geklärt werden.

China sieht nach dem Abschluss der jüngsten Gespräche in Washington „substanzielle Fortschritte“ in den Verhandlungen erreicht. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete am 12. Oktober auch von Fortschritten in den Verhandlungen zu Fragen des Technologietransfers. Zudem hatten beide Seiten auch die Vorbereitungen für künftige Konsultationen erörtert und sich darauf geeinigt, gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um schließlich eine Einigung zu erzielen.

Unterzeichnung beim Apec-Gipfel?

Die USA wollen nun auf die für den 15. Oktober angekündigte Anhebung von Strafzöllen von 25 auf 30 Prozent für chinesische Importe im Wert von 250 Milliarden US-Dollar verzichten, wie Finanzminister Steven Mnuchin sagte. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sagte aber, es gebe noch keine Entscheidung über die geplanten zusätzlichen Strafzölle, die Trump für Mitte Dezember angekündigt hat. Dann sollen Strafzölle von 15 Prozent auf Konsumgüter aus China im Wert von rund 160 Milliarden US-Dollar in Kraft treten. Trump äußerte seine Hoffnung, dass das Teilabkommen in den nächsten drei bis fünf Wochen finalisiert werden könne. Er und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping könnten es dann womöglich am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) Mitte Dezember in Santiago de Chile unterzeichnen. Die Verhandlungen zum Ausräumen verbliebener Streitpunkte sollten unmittelbar nach Abschluss des ersten Teilabkommens beginnen.

Mit der Teileinigung kommt Entspannung in die Handelsauseinandersetzungen, die in beiden Ländern zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums geführt haben und die die Weltkonjunktur bremsen. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt haben einander schrittweise mit immer neuen Strafzöllen überzogen. Auch an den Aktienmärkten schlug sich das Tauziehen der politischen und wirtschaftlichen Schwergewichte nieder, immer wieder bekamen Anleger die neuerlichen Eskalationen zwischen den Rivalen über sinkende Kurse ihrer Wertpapiere zu spüren.

Die Verkündung eines Teilabkommens kam nun überraschend: Trump hatte immer wieder betont, seine Priorität sei ein umfassendes Handelsabkommen. Am vergangenen Freitag dann das Umschwenken: „Ich denke, dass es besser ist, es in Abschnitten und Phasen zu machen, weil es so ein großer Deal ist und so viel umfasst“, so Trump. Er fügte hinzu, China habe sich zum Kauf von US-Agrarprodukten im Wert von 40 bis 50 Milliarden Dollar bereit erklärt. Das sei ein Vielfaches des derzeitigen Wertes – und eine „großartige Nachricht für amerikanische Bauern“. Landwirte – die eine wichtige Wählerschicht Trumps sind – haben wegen des Handelsstreits erhebliche Einbußen erlitten.

Lighthizer sagte, das Teilabkommen befasse sich nicht mit dem chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei, das sei ein separater Prozess. Huawei war von der US-Regierung im Mai unter Hinweis auf Sicherheitsbedenken auf eine schwarze Liste von Unternehmen gesetzt worden, mit denen US-Firmen nur mit Erlaubnis der Behörden Geschäfte machen dürfen. Zuvor war Huawei in den USA unter anderem Industriespionage und die Verletzung von Sanktionsauflagen vorgeworfen worden. Der Konzern weist die Anschuldigungen zurück.

Trump zeigte sich optimistisch, dass das Teilabkommen tatsächlich unterzeichnet wird. „Wir sind uns im Prinzip einig.“ Es gebe zwar immer die Möglichkeit, dass etwas schief laufe, er gehe davon aber nicht aus. China wolle dringend ein Abkommen, die USA wollten ebenfalls eines. Im Frühjahr hatten die Verhandlungen zwischen den USA und China nach Trumps Angaben bereits kurz vor einem Durchbruch gestanden. Dann warf Trump China vor, bereits getätigte Zusagen wieder zurückgenommen zu haben – der Konflikt eskalierte erneut.

„Es gab viele Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China, und jetzt ist es ein Liebesfest“, sagte Trump. „Das ist eine gute Sache. Das ist gut für China, es ist gut für uns, aber es ist auch gut für die Welt.“ Ein Handelsabkommen zwischen den USA und China diene außerdem dem Weltfrieden. Auch Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He sagte, ein solches Abkommen fördere Frieden, Wohlstand und Entwicklung auf der ganzen Welt.

(Quelle: dpa)