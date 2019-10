Russland ist Spitzenreiter bei bargeldlosen Zahlungen

Bargeldlose Zahlungen haben sich in den letzten acht Jahren um das 30-Fache erhöht.

MOSKAU. In Russland floriert das bargeldlose Bezahlen. Nach Angaben der Boston Consulting Group (BCG) stellt Russland den wachstumsstärksten Markt Europas beim bargeldlosen Zahlungsverkehr dar. Laut dem World Payments Report 2019 hat sich die Anzahl der bargeldlosen Zahlungen seit 2011 verdreißigfacht. Damit hat Moskau den größten Anteil am Wachstum bei elektronischen Zahlungen in ganz Osteuropa. Russland ist zudem weltweit einer der Vorreiter im Bereich Crypto-Wallets, digitalen Geldbörsen und Token-Transaktionen. Dies ist insbesondere auf hohe Investitionen in den IT-Bereich in den vergangenen Jahren zurückzuführen. // Gazeta.ru