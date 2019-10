Linde und Gazprom gründen Joint Venture

Gazprom hat beim Internationalen Gasforum in St. Petersburg (SPIGF) einen Joint-Venture-Vertrag mit der deutschen Linde AG unterzeichnet.

ST. PETERSBURG. Ziel ist die Gründung eines gemeinsamen Ingenieurunternehmens zur Erstellung von Dokumentationen und weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Flüssiggasanlagen in Russland. Dazu werden die Unternehmen ein Büro in St. Petersburg eröffnen. „Wir werden uns auf die Entwicklung von LNG-Produktionstechnologien konzentrieren“, sagte der CEO von Linde Engineering, Christian Bruch, am Rande des Gasforums in St. Petersburg. Er fügte hinzu, dass die Linde AG daran interessiert sei, seine Technologie auf neue LNG-Projekte in Russland anzuwenden, unter anderem im zukünftigen LNG-Komplex von Gazprom bei Ust-Luga, unweit der Grenze zu Estland. / Gazprom, Reuters