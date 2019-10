MTU in Zhuhai startet MRO für LEAP-Triebwerke

ZHUHAI. Die MTU Maintenance Zhuhai hat am 10. September ihren Einstieg in die Instandhaltung von LEAP-Triebwerken bekannt gegeben.

Mit der Unterzeichnung des allgemeinen Lizenzvertrags zwischen dem Triebwerkskonsortium CFMI und den beiden 50/50-Joint-Venture-Partnern der MTU Maintenance Zhuhai – China Southern und MTU Aero Engines – wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der chinesische MTU-Standort künftig Triebwerke der Baumuster LEAP-1A und -1B instand halten, reparieren und überholen kann. Das erste LEAP-1B ist bereits für einen kurzfristigen Shopvisit – einen sogenannten „Quick-Turn“ – eingetroffen. Daneben hatte die MTU Maintenance Zhuhai Anfang September noch einen weiteren Grund zum Feiern: den ersten Spatenstich für den Erweiterungsbau, mit dem die Kapazität bis zum Jahr 2021 um 50 Prozent auf 450 Shopvisits jährlich gesteigert werden soll.

Die MTU Maintenance Zhuhai ist in der Sonderwirtschaftszone Zhuhai in unmittelbarer Nähe zu Hongkong und Macao ansässig. Seit der Eröffnung im Jahr 2001 hat sich der Spezialist für Triebwerke der Typen V2500 und CFM56 zum größten Instandhaltungsbetrieb für zivile Luftfahrtantriebe in China entwickelt. Die MTU Maintenance Zhuhai verfügt über rund 20 Zulassungen, unter anderem von der chinesischen CAAC (Civil Aviation Administration of China), der europäischen EASA (European Aviation Safety Agency), der US-amerikanischen FAA (Federal Aviation Authority) und dem japanischen JCAB (Japanese Civil Aviation Bureau).

Das Mutterunternehmen MTU Aero Engines AG wurde zum 23. September 2019 von der Deutschen Börse in den deutschen Leitindex DAX aufgenommen und gehört damit zu den 30 bedeutendsten börsennotierten Unternehmen Deutschlands.