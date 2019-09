Constantia Flexibles übernimmt Mehrheit an russischer Unternehmensgruppe TT

Der österreichische Verpackungshersteller produziert im nun zweiten Werk in Russland unter dem Namen Constantia TT Verpackungsmaterial für die Pharmaindustrie.

WOSKRESSENSK. Der österreichische Verpackungshersteller Constantia Flexibles hat die mehrheitliche Anteilsübernahme der russischen Unternehmensgruppe TT abgeschlossen. Unter dem Namen Constantia TT wird im Werk in Woskressensk in der Region Moskau vorrangig Verpackungsmaterial für die Pharmaindustrie produziert, wie das Unternehmen mitteilte. Der Produktionsschwerpunkt des Verpackungsherstellers TT liegt auf Lösungen für die Pharmaindustrie.

Neben dem ersten Werk Constantia Kuban in Timaschewsk ist Constantia TT die zweite Produktionsstätte des österreichischen Konzerns in Russland, in der über 100 Mitarbeiter beschäftigt werden. Zum Kundenportfolio zählen neben Russland auch dessen Nachbarländer. „Wir sind der erste Verpackungshersteller am russischen Markt, der diese [europäischen] Standards umsetzt. Gekoppelt mit der langjährigen Erfahrung im Bereich der flexiblen Verpackungen, macht uns unser Engagement für saubere und zuverlässige Produktionsbedingungen zum perfekten Partner für Pharmaproduzenten in Russland sowie in Kasachstan und Usbekistan. Gemeinsam sorgen wir für den höchstmöglichen Schutz der lebensrettenden Pharmaprodukte“, sagte Pierre-Henri Bruchon, Executive Vice President Pharma von Constantia Flexibles. // Constantia Flexibles