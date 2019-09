Russland investiert kräftig in ausländische Start-ups

Während sich europäische Anleger aus Russland zurückziehen, wird vermehrt russisches Kapital in ausländische Start-ups investiert.

MOSKAU. In der ersten Hälfe des Jahres 2019 floss russisches Kapital in Höhe von rund 860 Millionen US-Dollar in ausländische Start-ups – mehr als doppelt so viel wie noch im Vorjahreszeitraum mit 418 Millionen US-Dollar. Das zeigen Studien der Russian Venture Company und von PwC. Diese Zahl liegt 3,5-mal höher als die 248 Millionen Dollar an russischem Kapital, das im gleichen Zeitraum in den russischen Markt investiert worden ist. Die durchschnittliche Investitionssumme stieg von elf Millionen US-Dollar auf 24 Millionen an. Über 99 Prozent der Mittel flossen in IT-Projekte. // Vedomosti