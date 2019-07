Zertifizierter Schutz im Brandfall

Das russische Ministerium für Zivilverteidigung und Katastrophenschutz erläuterte das Zertifizierungsverfahren für die Persönliche Schutzausrüstung im Brandfall.

MOSKAU. Hierzu publizierte das Ministerium am 10. Juni ein offizielles Schreiben als Antwort auf mehrere Anfragen von Organisationen und Bürgern. Es wird darauf hingewiesen, dass die persönlichen Schutzausrüstungen für Seh- und Atmungsorgane, die im Brandfall verwendet werden, technischen Vorschriften unterliegen und staatlich geprüft werden müssen. Die Anforderungen an Produkte dieser Art sind in den Vorschriften der Eurasischen Zollunion „Über die Sicherheit persönlicher Schutzausrüstung“ festgelegt. Ein Testverfahren prüft die Einhaltung der Anforderungen der TR CU 019/2011 (gültig in der Zollunion seit dem 1. Juni 2012). Das Ministerium erklärt, dass die Tests in Übereinstimmung mit der nationalen Norm GOST Norm durchgeführt werden. Beim Kauf von persönlicher Schutzausrüstung sollte stets auf die amtliche Zulassung geachtet werden. // Consultant Plus