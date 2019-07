Neuordnung bei Mercedes-Benz-Spitze

Mitarbeiter-Fluktuation bei Daimler: Weltmärkte Russland, China und USA erhalten neue Führung.

MOSKAU. Jan Madeja (51), CEO von Mercedes-Benz Russia und Leiter des Vertriebs von Mercedes-Benz Cars in Russland, übernimmt ab September 2019 die Leitung der Beijing Mercedes-Benz Sales Service Co., Ltd. in China. Sein Nachfolger in Russland wird Holger Suffel (59). Seit 1981 ist er in verschiedenen Führungspositionen im Unternehmen tätig, darunter im Produktmarketing, Aftersales und Vertrieb bei Mercedes-Benz Nutzfahrzeugen, Mercedes-Benz Vans und Daimler Buses in der Tochterfirma EvoBus. Bisher war Suffel Leiter des Bereichs Global Services and Parts Operations der Daimler AG.

Gleichzeitig übernimmt Nicholas Speeks (60) als Nachfolger von Dietmar Exler (51) den Vertrieb von Mercedes-Benz Cars in der Region NAFTA (USA, Kanada, Mexiko) und wird CEO der Landesgesellschaft Mercedes-Benz USA LLC. // Daimler AG