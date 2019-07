EAWU: Entwicklung eines einheitlichen Pharmamarktes

Seit dem 6. Mai 2017 gelten innerhalb der EAWU einheitliche Standards für die Sicherheit und Qualität von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Arzneimittel werden künftig in den einzelnen Ländern nach Vorgaben der EAWU zugelassen, was in allen Mitgliedsländern zum Vertrieb berechtigt. Wir erklären, was Hersteller beachten müssen und geben Informationen zu Fristen.

Seit wann gibt es einen gemeinsamen Markt für Arzneimittel innerhalb der EAWU?

Vor zwei Jahren hat die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU) einen gemeinsamen Markt für Arzneimittel geschaffen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde am 6. Mai 2017 durch die Eurasische Wirtschaftskommission (EAWK) ratifiziert. Mit anderen Worten: Die nationalen Märkte der fünf Mitgliedstaaten (Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Russland) fungieren als einziger, einheitlicher Markt.. Die nach den EAWU-Regeln registrierten Arzneimittel werden in das einheitliche Arzneimittelverzeichnis der EAWU aufgenommen.

Wann treffen die neuen Regelungen in Kraft?

Um den Arzneimittelherstellern entgegenzukommen, wurde eine Übergangsfrist festgesetzt. Bis Ende 2020 dürfen die Hersteller entscheiden, ob sie ihre Produkte nach den bestehenden nationalen Verfahren zulassen oder bereits die neuen EAWU-Regeln anwenden wollen.

Welche Verfahrensabläufe gibt es?

Nationales Verfahren mit nachträglicher gegenseitiger Anerkennung: Die Zulassung eines Produkts erfolgt nur in einem Land der EAWU: Zugelassene Arzneimittel dürfen folglich zunächst nur innerhalb dieses Landes in Umlauf gebracht werden. Anschließend kann jedoch im Rahmen der Übereinkunft zur gegenseitigen Anerkennung eine Zulassung in der gesamten EAWU erfolgen. Der Mitgliedstaat, in dem die Zulassung zuerst erfolgte, gilt als Referenzstaat.

Dezentralisiertes Verfahren: Die gleichzeitige Zulassung eines Produkts in allen fünf Mitgliedstaaten: Auch hier muss der Hersteller ein EAWU-Mitglied als Referenzstaat auswählen, das die Prüfung vorbereiten soll. Parallel dazu wird in den übrigen Mitgliedsstaaten die Zulassung unter Bezugnahme auf das Referenzland mithilfe eines gemeinsamen Verfahrens durchgeführt. Dies erfolgt auf einer einheitlichen Informationsplattform, die derzeit in den Mitgliedsstaaten implementiert wird.

Wurden bereits Medizinprodukte zugelassen?

Obgleich der einheitliche EAWU-Pharmamarkt bereits vor zwei Jahren formal geschaffen worden ist, konnten erst in den letzten Monaten konkrete Entwicklungen bei den Zulassungen beobachtet werden. Die fünf Mitgliedstaaten schließen derzeit die Testphase für die einheitliche Informationsplattform ab.

Vorreiter ist Kasachstan, dessen nationale Regulierungsbehörde vom ersten verabschiedeten Zulassungsantrag für Arzneimittel berichtet. Ende Dezember 2018 erhielt das Unternehmen GlaxoSmithKline den ersten Zulassungsbescheid. Bis Ende Juni 2019 sind insgesamt 33 Anträge auf Registrierung der Medikamente nach den EAWU-Regeln bei der kasachischen Regulierungsbehörde eingereicht worden.