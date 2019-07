Der Zauber der weißen Nächte

Erleben Sie in St. Petersburg rund um die Sommersonnenwende Tage, die niemals enden.

ST. PETERSBURG. In den Sommermonaten lässt sich in der russischen Metropole St. Petersburg ein zauberhaftes Naturschauspiel beobachten: Während der weißen Nächte geht die Sonne nicht vollkommen unter – der durchschnittliche Tag hat 19 Stunden. Der längste Tag fällt auf die Sonnenwende am 21./22. Juni. Das Phänomen ist aber noch bis weit in den Juli hinein beobachtbar.

Besonders eindrucksvoll lassen sich die weißen Nächte zu Wasser genießen. Eine Schifffahrt auf der Newa zeigt die beliebten Sehenswürdigkeiten der Stadt wie die Ermitage, die Auferstehungskirche oder die Anitschkow-Brücke im sanften Dämmerlicht. Auch das imposante Hochziehen der Newa-Brücken, die sich nachts zwischen 01:30 und 05:00 Uhr für große Schiffe öffnen, kann vom Boot oder alternativ vom südlichen Newa-Ufer aus beobachtet werden. In der kürzesten Nacht des Jahres lohnt sich ein Blick aufs Wasser ganz besonders: Beim Fest der „Scharlachroten Segel“, dass zu Ehren der Schulabsolventen des Landes abgehalten wird, fährt ein eindrucksvolles Segelschiff mit scharlachroten Segeln vor einem spektakulären Feuerwerk die Newa entlang.

Kulturfreunde können die Magie der „Beliye Nochi“ jedes Jahr auf einem der zahlreichen Festivals erleben. Zum Beispiel auf dem vom Mariinksi Theater veranstalteten internationalen Festival „Die Sterne der Weißen Nächte“, das 2019 vom 22. Mai bis 21. Juli abgehalten wird.

Sportler haben beim Internationalen Marathon der Weißen Nächte die Möglichkeit, 42 Kilometer durch das schlaflose St. Petersburg zu laufen.

Egal ob zu Land, zu Wasser oder aus der Luft: Wer die Möglichkeit bekommt, sollte sich den einzigartigen Flair der Stadt zu dieser Zeit nicht entgehen lassen.