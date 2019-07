Österreichischer Neuzugang bei der RZD

Der frühere österreichische Bundeskanzler Christian Kern wurde in den Aufsichtsrat der russischen Staatsbahn RZD berufen.

MOSKAU. Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Christian Kern (2016-2017) zog in den Aufsichtsrat der staatlichen russischen Bahngesellschaft RZD ein. Der 53-Jährige stand bereits an der Spitze der Österreichischen Bundesbahnen und genießt deswegen Anerkennung in der russischen Branche. Der Posten war in der Vergangenheit schon von Hartmut Mehdorn, dem ehemaligen Chef der Deutschen Bahn, besetzt.

Die gute Beziehung zu Russland basiert allerding nicht nur auf fachlichem Know-how, sondern auch auf der Russland-Initiative Kerns. Im Jahr 2017 äußerte sich der damalige Bundeskanzler auf dem Wirtschafsforum in St. Petersburg kritisch zu den im Zuge der Krim-Krise von der EU gegenüber Russland verhängten Sanktionen und beteiligte sich an der Einrichtung des österreichisch-russischen Forums Sotschi-Dialog zur Stärkung der bilateralen Beziehungen der Länder. // FAZ