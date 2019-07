Landmaschinenhersteller Claas investiert in Russland

Der deutsche Landmaschinenhersteller Claas plant in Russland bis zum Ende des Jahres eine Produktionssteigerung um rund 20 Prozent.

KRASNODAR. Die Investitionen sind Teil des 2016 geschlossenen Sonderinvestitionsvertrags (SPIK) zwischen Claas und dem russischen Ministerium für Industrie und Handel. Im Zuge dessen lokalisierte das Unternehmen bereits einen Großteil der Produktion seiner Schlüsselkomponenten für Mähdrescher. 2015 investierte Claas 120 Millionen Euro in den Ausbau des Werkes für Metallbearbeitung, Farbgebung und Montage in Krasnodar. In den kommenden beiden Jahren sollen weitere 8,5 Millionen Euro in den russischen Standort investiert werden.

Der entsprechende Sonderinvestitionsvertrag zählt zum Regierungsinstrumentarium für die Importsubstitution und verschafft ausländischen Inverstoren wie Claas Rechtssicherheit und staatliche Subventionen im Gegenzug für Lokalisierung und Technologietransfer. // Minpromtorg, Claas