Umsatzsteuererlass für Zivilflugzeuge

GORKI. Der russische Ministerpräsident Dmitrij Medwedew gab am 13. Juni bei einer Regierungssitzung bekannt, dass Einfuhren ausländischer Zivilflugzeuge unter bestimmten Voraussetzungen von der Umsatzsteuer befreit werden können.

Ein entsprechender Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Abgaben für Maschinen, die in Russland registriert sind, komplett entfallen. Auch importierte Flugzeugmotoren, Ersatzteile, Bauteile sowie Prototypen, die für die inländische Produktion erprobt werden, fallen unter die Steuerbefreiung. Russische Fluggesellschaften besitzen bislang einen großen Anteil an ausländischen Flugzeugen, die im Herstellungsland registriert sind. Mit der neuen Abgabenordnung will die russische Regierung diesem Trend entgegenwirken, wie sie in einer offiziellen Pressemeldung mitteilt.