JadeWeserPort: Chinesischer Investor baut Logistikzentrum

WILHELMSHAVEN. Die in Peking ansässige China Logistics Co., Ltd. – eine Tochtergesellschaft der China Chengtong Group – wird im Güterverkehrszentrum (GVZ) des JadeWeserPorts ein Logistikzentrum für den Umschlag chinesischer Waren errichten.

Eine entsprechende Absichtserklärung wurde auf der jüngsten transport logistic Anfang Juni in München unterzeichnet. Li Xiangyang, General Manager China Logistics Co., Ltd. (CL), Andreas Bullwinkel, Geschäftsführer der Container Terminal Wilhelmshaven JadeWeserPort-Marketing GmbH & Co. KG und Tong Laiming, Vizepräsident Chengtong Group, besiegelten damit die Ansiedlung des „China Logistics-Wilhelmshaven Hub“, das im Norden des GVZ auf Fläche von 20 Hektar entstehen soll. Der Unterzeichnung des MoU – die Andreas Bullwinkel als „wichtiges Etappenziel“ bezeichnete, waren mehrjährige Verhandlungen mit den chinesischen Partnern vorausgegangen. Das Logistikzentrum habe das Potenzial, mittelfristig eine Rolle in der „Belt and Road Initiative“ einzunehmen, so Bullwinkel.

Mit 58 Logistikzentren, die über eine Gesamtfläche von etwa 800 Hektar verfügen, gehört China Logistics zu den größten chinesischen Logistikunternehmen. Zu den Geschäftsfeldern des Mutterunternehmens China Chengtong Group zählen Gütertransporte auf dem Straßen-, Schienen- und Wasserweg sowie integrierte Logistikdienstleistungen einschließlich internationaler Frachtbeförderung, Lagerhaltung und Distribution.