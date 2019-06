Hohe Ausstellernachfrage auf Beijing Essen Welding & Cutting

ESSEN/SHANGHAI. Die Beijing Essen Welding & Cutting, die in diesem Jahr ihre 24. Auflage erlebt, empfängt im Shanghai New International Expo Center vom 25. bis 28. Juni Fachbesucher und Brancheninteressierte.

Über 1.000 Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren während der führenden Schweißfachmesse der Branche im asiatischen Raum ihre Produkte und Dienstleistungen im Shanghai New International Expo Center auf mehr als 87.000 Quadratmetern. Eröffnet wurde die Messe durch den Oberbürgermeister der Stadt Essen, Thomas Kufen, die Chinese Mechanical Engineering Society und den DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.

Produkte rund um das Schweißen und Schneiden sind in China stark gefragt: Mit einer Monatsproduktion von 85 Millionen Tonnen Stahl ist das Land weltweit führend und hat einen entsprechenden Bedarf an Weiterverarbeitung. Die Fachmesse bietet eine ideale Plattform für alle, die sich über Innovationen in den Schlüsseltechnologien Fügen, Trennen und Beschichten informieren und austauschen sowie entsprechende Produkte ordern wollen.

Zahlreiche internationale Gemeinschaftsstände bieten den ausstellenden Firmen die Möglichkeit, den Fachbesuchern einen kompakten Überblick über ihre Leistungen zu geben. An dem vom deutschen Bundeswirtschaftsministerium geförderten Gemeinschaftsstand „German Pavilion“ beteiligen sich 25 Unternehmen, die ihre Produkte „Made in Germany“ vorstellen. Wegen der hohen Nachfrage wurde die „German Pavilion“-Fläche um 38 Prozent im Vergleich zur letzten Veranstaltung in Shanghai aufgestockt

Die Beijing Essen Welding & Cutting ist die weltweit zweitgrößte Branchenveranstaltung und gleichzeitig das größte Auslandsprojekt der Messe Essen. Möglichkeiten für Austausch und Weiterbildung bieten die Konferenz „IFWT 2019 Welding and Joining for Intelligent Manufacturing Fusion and Diffusion of Sparkling Ideas“ sowie das „China Welding Industry Forum 2019“.