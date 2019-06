Uz-Kor Gas Chemical: Siemens für Turbinenwartung verantwortlich

TASCHKENT. Das usbekische Unternehmen Uz-Kor Gas Chemical hat mit Siemens einen langfristigen Wartungsvertrag abgeschlossen.

Das deutsche Unternehmen erhält in den kommenden 14 Jahren den Auftrag für die Wartung von Gas- und Dampfturbinen im Gaschemiekomplex Ustyurt GCC bei Taschkent, berichtet das Nachrichtenportal Uzbekistan Daily. „Die Unterzeichnung der Dokumente ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zwischen Usbekistan und Deutschland“, betonte Alexander Liberov, Präsident von Siemens in Russland und Zentralasien. Die Vertragsunterzeichnung fand am 29. Mai im Beisein des usbekischen Premierministers Abdulla Aripov und des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier statt.