Greater China Day, 2. Juli 2019

Die Region Greater China befindet sich in einem sehr schnellen Wandel. Deutsche

Firmen sind zum Teil verunsichert, trotzdem bleibt Greater China einer der

wichtigsten Wirtschaftspartner für die Deutschen. Kaum ein Unternehmen wird

seine Aktivitäten dort einstellen sondern perspektivisch eher ausbauen.

Künstliche Intelligenz, Datensicherheit und Internet Security Law sind nur einige

Schlagworte, die in diesem Zusammenhang mit den Entwicklungen in Greater

China immer wieder aufkommen. Es ist für deutsche Firmen unumgänglich, sich zu

informieren und auszutauschen.

Der Greater China Day, der dieses Jahr von der IHK Region Stuttgart veranstaltet

wird, bietet den deutschen Firmen hierzu eine sehr gute Plattform. Ob Peking,

Shanghai, Guangzhou und Shenzhen oder Hongkong und Taipeh, die Experten der

Auslandshandelskammern beobachten die politischen, wirtschaftlichen und

gesellschaftlichen Entwicklungen in Greater China genau. Nutzen Sie die Chance

und profitieren Sie auf dem Greater China Day von den Erfahrungen und

Eindrücken der Vorstände und Geschäftsführer der AHK, den chinaerfahrenen

Unternehmensvertretern und Experten. Informieren Sie sich kompakt in hochrangig

besetzten Panels, Talk Runden und Workshops zu Themen, wie Digitales China,

Fach- und Führungskräfte, Belt and Road sowie Greater Bay Area.

Das detaillierte Programm finden Sie auf der nächsten Seite.

Die Referenten werden fortlaufend auf der Homepage der IHK Studdgart bekannt gegeben:

www.stuttgart.ihk.de/greater-china-day

