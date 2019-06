B. Braun Melsungen AG plant Lokalisierung in der Region Twer

TWER. Das deutsche Unternehmen B. Braun Melsungen AG aus Hessen plant den Bau eines Logistikzentrums in der russischen Region Twer.

Wie die Regierung der Region in einer offiziellen Pressemitteilung erklärte, reiste Igor Rudenya, Gouverneur von Twer, Ende Mai im Rahmen eines Deutschlandbesuchs zur Besprechung des Investitionsprojekts nach Berlin. Zur Diskussion standen unter anderem die Wahl eines geeigneten Produktionsstandorts sowie Fragen zur Infrastruktur. Der Hersteller medizinischer und pharmazeutischer Produkte will rund 40 Millionen Euro investieren. Damit sollen rund 300 neue Arbeitsplätze in der Region entstehen. Die B. Braun Meslungen AG hatte sich bereits 2008 mit einer Anlage zur Herstellung von Infusionslösungen in Twer niedergelassen.