21.06.19, Moskau: Abfallwirtschaft in Russland

Wohin mit den steigenden Abfallmengen? Raus aufs Land auf Deponien oder in Müllverbrennungsanlagen entsorgen? Wie steht es in Russland mit „Abfall als Ressource“ und der Wiederaufbereitung von Abfall? Welche Entwicklungen gibt es und in welchem gesetzlichen Rahmen haben sich Investoren zu bewegen?

Diesen und anderen Fragen widmen wir uns beim zweiten OstContact Lunch am 21. Juni in Moskau, bei dem Vertreter von Wirtschaft und Gesellschaft in angenehmer Atmosphäre und bei einem Mittagessen über die Potentiale für ausländische Investoren und Techniklieferanten sprechen.“

SPRECHER:

Wann und wo: 21.06.19, Haus der Deutschen Wirtschaft 1. Kasatschij pereulok 7, 119017 Moskau, Russland

Teilnahmegebühr: 60 Euro zzgl. MwSt

(Rechnungslegung erfolgt durch unseren Partner OOO SCHNEIDER GROUP in Moskau)

Anmeldeschluss: 20.06.19

Anmeldung und weitere Informationen

events@owc.de / owc.de

Tel. +7 926 879 28 00 / Erik Schnaitl

Hier könnte sich Ihre Firma präsentieren. Kontaktieren Sie uns.

SPONSOR