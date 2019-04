OstContact Lunch in Moskau: Fünf Jahre Russland-Sanktionen

Seit mittlerweile fünf Jahren muss Russland mit den Sanktionen leben. Welchen Zielen folgen diese Strafmaßnahmen eigentlich noch? Welche Wirkung haben sie entfaltet und wie müssen Unternehmen damit umgehen? Diesen Fragen widmen wir uns beim OstContact Lunch am 18. April in Moskau.



Vladislav Belov

Moskauer Wirtschaftswissenschafter im Sputnik-Interview:

„Die Sanktionen sind ganz klar ein Nachteil, aber Russland hat in dieser Zeit erfolgversprechende Industrie-Strategien entwickelt. Die Minsker Abkommen sollten erfüllt werden, aber parallel dazu sollten die Sanktionen abgebaut werden“



Gabriel Felbermayr

Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW):

„Sanktionen sind zwar effektiv darin, Handlungsbeziehungen zu stören oder zu zerstören, aber die intendierten Politikveränderungen werden nur selten erreicht.“



Gerd Lenga, Rechtsanwalt und Schiedsrichter am Internationalen Wirtschaftsschiedsgericht für Russland:

„Das wirft die berechtigte Frage auf, welchen Zweck EU und USA mit den Sanktionen verfolgen. Geht’s bei den immer neuen (US) Sanktionen darum, bevorzugt den Export von US-Energieressourcen zu forcieren?“

Michael Harms

Vorsitzender der Geschäftsführung, Ost-Ausschuss – Osteuropaverein:

„Die Sanktionen kann man nicht ignorieren, aber sie berühren objektiv gesehen nur wenige Branchen. Obwohl neue US-Sanktionen wie ein Damoklesschwert über dem Russland-Geschäft hängen, nimmt das Vertrauen wieder zu. Es gibt Chancen, setzt sie um.“



Foreign Affairs 22.08.2018

The critics are wrong. Russian sanctions are a history of success. And the newest, most potent sanctions could prompt significant change within Russia. […] the prospect of significant further sanctions curbed Russian escalation on the ground and,[…], forced Russia to scale back its ambitions.

Beim ersten OstContact Lunch in Moskau diskutieren Vertreter von Wirtschaft und Gesellschaft in angenehmer Atmosphäre und bei einem Drei-Gänge-Mittagessen über die Folgen von fünf Jahren Russland-Sanktionen.

