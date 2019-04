Daimler eröffnet erstes Werk in Russland

MOSKAU. Am 3. April eröffnete die Daimler AG in der Region Moskau ihr erstes Werk in Russland. Neben dem deutschen Wirtschaftsminister Peter Altmaier nahm auch der russische Präsident Putin an der Eröffnungsveranstaltung teil.

Der Bau der modernen Produktionsstätte begann im Jahr 2017. Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS investierte Mercedes Benz RUS rund 250 Millionen Euro in das Werk, in dem von nun an circa 1.000 Mitarbeiter bis zu 25.000 Automobile jährlich produzieren. Altmaier betonte im Zuge der Eröffnung die Relevanz der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen sowie einer gelingenden Lokalisierungspolitik.