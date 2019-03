Praxisleitfaden für Fertigung und Lokalisierung in Russland & EAWU

OWC-Verlag organisiert zum vierten Mal das Manufacturer’s Forum

BERLIN. Die Veranstaltungsreihe „Manufacturer’s Forum“ geht in die nächste Runde. Am 12. April veranstaltet der OWC Verlag für Außenwirtschaft bereits zum vierten Mal in Frankfurt am Main das Top-Event zu Lokalisierungslösungen in Russland und Osteuropa.

Auf dem vierten Forum werden russische Regionen vorgestellt, die sich durch eine sehr starke Entwicklung auszeichnen. Zudem wird aufgezeigt, welches Potenzial einzelne Regionen für ansiedlungswillige Unternehmen in Bezug auf den Produktionsaufbau, aber auch als Absatzmarkt haben. Außerdem werden Belarus und Kasachstan, zwei weitere Mitglieder der eurasischen Wirtschaftsunion, als Vertriebs- und Produktionsstandort unter die Lupe genommen.

Das 4. Manufacturer’s Forum zeichnet sich durch Praxisnähe aus. Anhand von Fallbeispielen und Experten-Vorträgen werden die verschiedenen Aspekte des Themas beleuchtet. Was ist bei der Suche nach einem strategisch geeigneten Vertriebs- oder Produktionsstandort zu beachten? Welche Lokalisierungslösung verspricht den größten Erfolg? Wie sehen die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen in den unterschiedlichen Regionen aus?

Das Forum bietet sich zudem als ideale Plattform an für den Austausch mit Produzenten, Logistikunternehmen, Beratern und Bankenvertretern.

Anders als bei den vergangenen Foren werden bei dieser Gelegenheit Workshops zu den Branchen Pharma und Chemie, Abfallwirtschaft, Maschinen- und Anlagenbau sowie Automobil organisiert. Dort besteht die Möglichkeit, sich direkt über aktuelle Herausforderungen und Marktanforderungen auszutauschen und damit einhergehende Fragen praxisorientiert zu diskutieren.

Manufacturer´s Forum April 2019

Flughafen Frankfurt am Main

Airport Club Frankfurt

Kontakt und weitere Informationen:

events@owc.de / www.owc.de

Tel. +49 30 615089-18 / Yulia Sudnik