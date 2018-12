27. Praxisworkshop China Vertrieb und Export

Datum

31.01.2019

09:00 bis 18:00

Ort

Hugo-Eckener-Ring, Frankfurt Airport Center I

60549 Frankfurt am Main

Deutschland

Offizielle URL

China: Praxisworkshop

Die wirtschaftliche Bedeutung der Volkrepublik China (VR China) nimmt immer mehr zu.

Auch wenn das Wirtschaftswachstum zuletzt nachgelassen hat, liegen die Zuwachsraten

weiter über 6% und China ist inzwischen die größte Wirtschaftsmacht der Welt.

Dennoch ist das Umfeld in China nach wie vor sehr anspruchsvoll – selbst für international

erfahrene Unternehmen. Themen wie die Marktunterschiede, staatliche Einflüsse und

Regularien, die Risikoeinschätzung beim Ex- und Import sowie die effektive Umsetzung von

Lieferverträgen haben in China besondere Bedeutung. Der Fokus des Seminars liegt in der

Vermittlung von konkreten Handlungsanweisungen und Lösungen für das strategische und

operative China-Geschäft. Ferner werden Ihnen wertvolle Informationen zur Optimierung

Ihrer Vertriebs- und Exportprozesse an die Hand gegeben. Unsere

Gemeinschaftsveranstaltung ermöglicht Ihnen, sich zu den nachstehenden Themen gezielt

und praxisorientiert zu informieren und sich mit anderen Unternehmensvertretern

auszutauschen:

• Wirtschaftliche und politische Lage in der VR China

• Marktunterschiede im Außenhandelsverkehr und Rahmenbedingungen

• Im- und Exportabwicklung sowie gesetzliche Bestimmungen

• Zertifizierung (Investitionsgüter, Handelsgüter und Ersatzteilmanagement)

• Exportkontrolle und Compliance

• Logistik und Zoll

KONZEPT

In den allgemeinen Vorträgen wird individuell auf spezielle Themengebiete einge¬gangen.

Es werden die Erwartungen und Vorkenntnisse der Teilnehmer berücksichtigt. Deshalb

können alle Teilnehmer vorab ihre Erwartungen definieren und ihre Fragen formulieren, diese werden von den Experten aufgenommen und angesprochen.

Die Referenten werden ihre Vorträge und das Arbeitsmaterial entsprechend vorbereiten. Wir werden Ihnen zu diesem Zweck nach Anmeldung spezielle Fragebögen zukommen lassen.

• Vermittlung von Grundlagen

• Vorträge entsprechend den Interessen sowie der Kenntnisse der Teilnehmer

• Individuelle Beratung durch Experten

• Praxisbeispiele und Erfahrungsberichte

TEILNEHMER



Der Workshop richtet sich sowohl an Mitarbeiter, die neu in die Thematik einsteigen wollen

als auch an Fortgeschrittene, die ihr Wissen vertiefen möchten.

• Projektleiter (Commercial und Engineering)

• Business Development Manager

• Export Manager und Logistiker

• Compliance und Customs Manager

• Customer-Service-Mitarbeiter

• Area Sales Manager

• Firmenjuristen

• Geschäftsführer

FACHGEBIETE



Es werden alle Branchen berücksichtigt vom Anlagen- und Maschinenbau über den

Nahrungsmittelsektor bis zur Medizintechnik.