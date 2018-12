Selbstfahrende Fahrzeuge ab 2019

MOSKAU. Ab Anfang 2019 wird Russland selbstfahrende Fahrzeuge testen. Das berichtete der Sprecher der Nationalen Technologie-Initiative Avtonet, Jaroslaw Fedoseew, gegenüber dem Wirtschaftsblatt RBK.

Die Organisation berät Moskau und Tatarstan in Sachen Dronen. Ihm zufolge werden Yandex, KAMAZ und MADI sowie Teilnehmer einer Ausschreibung für den Test von selbstfahrenden Fahrzeugen unter winterlichen Bedingungen an den Tests teilnehmen. Allein Yandex will etwa 200 Autos in Moskau und Tatarstan auf die Straße bringen. Die Tests sollen bis März 2022 andauern. Yandex will dabei vor allem die kommerzielle Nutzung insbesondere in Form von Taxis erproben. Die Fahrzeuge sollen in ganz Moskau eingesetzt werden, unter anderem auf der Dritten Ringstraße und auf der Moskauer Ringstraße (MKAD). Yandex wird mit dem Test seiner Autos in Chamowniki beginnen, wo sich das Büro des Unternehmens befindet. Über die Pläne der anderen Hersteller berichtet RBK keine weiteren Details.