Russland-Konferenz der IHK Düsseldorf „Wo Russlands Wirtschaft wächst“

Am 10. Januar 2019 lädt die IHK Düsseldorf mit Unterstützung der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer zur traditionellen Russland-Konferenz mit dem Titel „Wo Russlands Wirtschaft wächst“ in das Nikko-Hotel Düsseldorf ein.

Russlands Wirtschaft zeigte 2018 nur ein schwaches Wachstum. Dennoch konnte der deutsch-russische Handel erneut zulegen und das Interesse deutscher Unternehmen am russischen Markt ist trotz schwieriger Rahmenbedingungen ungebrochen.

Die Russland-Konferenz bietet eine aktuelle Bestandsaufnahme der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Erfahrene Experten und Praktiker beleuchten, in welchen Branchen Geschäftschancen bestehen, und geben Tipps für eine erfolgreiche Marktbearbeitung. Das Teilnahmeentgelt beträgt: 250 Euro zzgl. MwSt für IHK-Mitglieder und 330 Euro zzgl. MwSt für Nicht-IHK-Mitglieder. Das Programm und die Anmeldung finden Sie unter www.duesseldorf.ihk.de

