Russland und Singapur unterzeichnen Milliarden-Investitionsgeschäfte

MOSKAU. Russland hat mit Singapur Verträge über Investitionsprojekte in Russland im Gesamtwert von mehr als einer Milliarde US-Dollar auf dem Russland-ASEAN-Gipfel in Singapur Mitte November unterzeichnet, an dem auch Präsident Wladimir Putin teilnahm. Das berichten russische Medien.

Die singapurischen Investitionen sollen in Chemieprojekte in Tatarstan fließen. Der Handel Russlands mit Singapur ist im vergangenen Jahr um 35 Prozent auf 18,3 Milliarden US-Dollar gestiegen, wie Putin berichtete. Singapur investierte bisher mehr als 17 Milliarden US-Dollar in russische Unternehmen. Die gemeinsam kumulierten Investitionen belaufen sich auf über 25 Milliarden US-Dollar. Zudem laufen aktuell Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen Singapur und der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU). Sie sollen 2019 abgeschlossen werden. ASEAN besteht aus zehn Ländern in Südostasien: Brunei, Laos, Kambodscha, Indonesien, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Singapur, Thailand und den Philippinen.