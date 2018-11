Ökologische Verantwortung im russischen Energiesektor

So sehr es manch einen im Westen auch verwundern mag: Ökologie und Russland – diese Kombination ist heute gar nicht mehr so widersprüchlich. Denn nicht erst seit dem Jahr der Umwelt 2017 bewegt sich das größte Land der Erde in Sachen Umweltfragen langsam in die richtige Richtung: Die Mengen des in der Ölproduktion entstehenden Begleitgases sinken, Müllhalden werden aufgelöst und Recycling staatlich gefördert. Trotz des Rohstoff-Reichtums bauen Investoren Windparks, Solarzellen blitzen auf Datscha-Dächern.

Ökologie in Russland – das ein Thema, welches auch für Unternehmen relevant wird. Darum lädt die CREON Group dieses Jahr zum zweiten Mal zur Berliner Konferenz ein: Praktiker beider Länder diskutieren, wo die ökologische Verantwortung bereits ausgeprägt ist und wo Luft nach oben besteht. Welche Lösungen halten deutsche Unternehmen für die russischen Partner bereit, die sich dem Thema stellen wollen? Und können umgekehrt russische Unternehmen etwa mit Flüssiggas-Lieferungen zur „grüneren“ Entwicklung in Europa beitragen? Dies werden Themen der Konferenz sein, die der Ost-Ausschuss – Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft (OAOEV) und die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK) unterstützen.

Im Rahmen der Konferenz werden Ergebnisse des Ratings ökologischer Verantwortung in Russlands Öl- und Gasindustrie vorgestellt. Zum fünften Mal bewerten darin WWF Russland und CREON namhafte Konzerne wie Gazprom oder Rosneft kritisch-unabhängig mit Blick auf ihre Bemühungen um Nachhaltigkeit: Wer renaturiert ölverseuchte Flächen? Wer fackelt Begleitgas ab, wer nicht? Wie offen berichten die Konzerne über Ökologie-Fragen in ihren Geschäftsberichten?

Auch in diesem Jahr wird klar: Russland bewegt sich in Sachen Umweltschutz weit mehr als dies manch einer im Westen erwartet. Mittlerweile hat sich das Rating in Russland zu einem glaubwürdigen, objektiven und anerkannten Instrument entwickelt, um die dortigen Öl- und Gaskonzerne auf einen nachhaltigeren Kurs zu bringen. In Berlin wird dieses Rating vorgestellt – in der Hoffnung, dass sich daraus Partnerschaften und Geschäftschancen für deutsche und russische Unternehmen ergeben. Im kommenden Jahr werden wir zudem ein globales Rating erheben. Die Initiative, in deren Rahmen künftig die 32 größten Öl- und Gasunternehmen untersucht werden, wird ebenfalls in Berlin präsentiert.

Es ist das Ziel der Konferenz, ökologische Verantwortung als gemeinsames Thema für Deutsche und Russen voranzubringen. Darum freuen wir uns, hochrangige Politiker aus beiden Ländern zu begrüßen, die im Ökologie-Thema gemeinsame Interessen jenseits der bekannten Streit- und Krisenthemen finden. Vor allem aber sollen Unternehmer aus Ost und West zusammenfinden: In Europas Osten wächst nun mit dem Problembewusstsein ein Markt, für den gerade Deutschland die nachgefragten „grünen“ Technologien bereithält. CREON hat sich zum Ziel gesetzt, diese Netzwerke zu verbinden.

Ort und Zeit

Mittwoch, 05. Dezember 2018

Beginn: 13.00 Uhr, Ende: 19.00 Uhr

Hotel Marriott, Berlin (Potsdamer Platz), Inge-Beisheim-Platz 1, 10785 Berlin

Die Anmeldung erfolgt über die E-Mail-Adresse md@communicationz.ru.

