CFO in Russland so pessimistisch wie seit 2015 nicht mehr

MOSKAU. Finanzdirektoren in Russland sind aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung und der Sanktionen so pessimistisch gestimmt, wie seit 2015 nicht mehr. Das geht aus einer Umfrage des Prüfungs- und Beratungsunternehmens Deloitte hervor, wie RBK berichtet.

Demzufolge hat sich der Anteil der Pessimisten unter den CFO in den letzten sechs Monaten fast vervierfacht und erreichte 37 Prozent – ein Rekordwert. Zuvor lag der Höchstwert bei 30 Prozent und wurde im ersten Halbjahr 2016 verzeichnet. Der Anteil der Optimisten lag bei 31 Prozent, derjenigen, die neutrale Erwartungen äußerten, bei 32 Prozent. Die meisten Pessimisten arbeiten im verarbeitenden Gewerbe (50%; verfünffacht ggü. voriger Umfrage) mit einem Umsatz von bis zu fünf Milliarden Rubel und mit einem Personalstab von bis zu 100 Personen. Direktoren russischer Unternehmen seien im Allgemeinen pessimistischer als in Russland tätige ausländische Unternehmen. Vertreter der Telekommunikations-, der Medien- und der Technologie-Branche sowie Unternehmen mit einem Umsatz zwischen fünf und 25 Milliarden Rubel würden zu überdurchschnittlich optimistischen Schätzungen neigen, berichtet Deloitte. In vorhergehenden Umfragen hatte sich die Mehrheit der Befragten neutral gezeigt, im Jahr 2017 gab es die meisten Optimisten. Im ersten Halbjahr 2018 lag der Anteil optimistischer Schätzungen bei 36 Prozent, der neutralen bei 55 Prozent. Deloitte befragt alle sechs Monate Finanzdirektoren in Russland. Die erste Studie wurde im ersten Halbjahr 2015 durchgeführt. An der aktuellen Umfrage beteiligten sich 80 Finanzdirektoren: 55 Prozent von heimischen Unternehmen, 45 Prozent von ausländischen, jedoch lokalisierten Unternehmen.