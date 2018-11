OstContact Lunch #6: Russische Industrieparks im Check

Die Wahl eines neuen Produktionsstandorts im Ausland ist eine komplexe Sache: Logistisch möglichst gut angebunden sollte er sein, nah an potenziellen Absatzmärkten oder Kunden aus der eigenen Branche. Fachkräfte sollten ebenso vorhanden sein wie grundlegende Infrastruktur in Sachen Gas, Wasser, Strom. Und nicht zuletzt stellt sich die Frage: neu bauen, fertig kaufen oder sorglos mieten? Viele Regionen versuchen potenziellen Investoren die Entscheidung zu erleichtern, indem sie moderne Industrieparks aus dem Boden stampfen, die alles bieten, was man braucht. Doch wie gut sind die Angebote in Russland, Polen, der Ukraine, Belarus, Tschechien und anderen wichtigen Produktionsstandorten Osteuropas und Zentralasiens wirklich?

12. Dezember 2018, 12:30-14:30 Uhr

Ort: Hotel Intercity

Hacherstraße 10 | 45127 Essen

Anmeldeschluss: 11.12.2018

Teilnahmegebühr: 50 EUR (zzgl. MwSt)

