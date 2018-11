Russland droht Davos zu boykottieren

MOSKAU. Russland wird nicht am Davos-Forum teilnehmen, wenn das Weltwirtschaftsforum seine Entscheidung nicht überdenkt, russische Geschäftsleute auszuladen, zitiert Interfax den russischen Ministerpräsidenten Dmitrij Medwedjew.

„Wenn sich diese Entscheidung nicht ändert, müssen wir die Teilnahme staatlicher Mitarbeiter und russischer Unternehmen mit staatlicher Beteiligung am Davos-Forum ablehnen. Dann wird niemand dorthin gehen“, sagte Medwedjew. Anfang November hatte die Financial Times berichtet, dass die Organisatoren Oleg Deripaska (Eigentümer von En+, der den Aluminiumgiganten Rusal kontrolliert), den Renova-Besitzer Viktor Vekselberg und den Präsidenten der staatlichen Bank VTB, Andrej Kostin, nicht zum Forum einladen wollen. Alle drei Unternehmer sind von den im April erlassenen US-Sanktionen betroffen. „Die Entscheidung ist sehr seltsam“, kommentierte der Premier, „zumal wir über eine Nichtregierungsorganisation sprechen“, betonte er. Der Präsident des Wirtschaftsforums versprach, der Sache nachzugehen, schreibt die Zeitung. Das nächste World Economic Forum in Davos findet vom 22. bis 25. Januar statt.