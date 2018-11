Bundestagsabgeordnete und Wirtschaftsvertreter diskutieren wirtschaftliche Entwicklung des Iran

BERLIN. Rund 60 Mitglieder des Deutschen Bundestags und Wirtschaftsvertreter haben sich in der deutschen Hauptstadt getroffen, um sich über die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Iran auszutauschen, der derzeit von den US-Sanktionen belastet wird. Das berichtet die deutsch-iranische AHK.

Im Mittelpunkt standen die Schwierigkeiten im Zahlungsverkehr mit Iran und die Ausgestaltung der Zweckgesellschaft Special Purpose Vehicle (SPV), die die EU plant, um den geschäftlichen Austausch mit dem Land am Persischen Golf aufrecht zu erhalten. Eingeladen hatten Klaus Ernst als Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Energie im Deutschen Bundestag und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Dessen Vizepräsident Klaus Olbricht und der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Dr. Volker Treier schilderten eindrücklich die Situation, in der sich deutsche Mittelständler derzeit im Irangeschäft befinden. Dagmar von Bohnstein, Delegierte der Deutschen Wirtschaft in Iran, moderierte die Runde und betonte einmal mehr das Potenzial, das Iran als Markt für die deutsche Wirtschaft bietet. Die Vertreter der Unternehmen forderten Politik und Finanzwirtschaft auf, die Unternehmen weiterhin zu unterstützen bei ihrem Engagement in Iran. Dabei war auch ein Vertreter des OWC-Verlags.