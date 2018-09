Russische Eigentümer wollen Vermögenswerte verkaufen.

MOSKAU. Russische Eigentümer wollen ihre riskanten Vermögenswerte verkaufen. Doch zu wenige Investoren sind bereit zu investieren. Dies berichtet das Wirtschaftsblatt RBK unter Berufung auf eine globale Umfrage der Prüfungs- und Beratungsgruppe EY.

Demnach gaben 84 Prozent der befragten russischen Unternehmen an, ihr Geschäft verkaufen zu wollen. Jedoch seien nur 32 Prozent der Anleger aktuell bereit, in neue Projekte zu investieren. Von den 84 Prozent gaben 33 Prozent an, ihre nicht wirtschaftlichen Aktiva verkaufen zu wollen. 51 Prozent wollen Werte veräußern, die ohnehin wahrscheinlich geschlossen werden. Als größtes Risiko für die Geschäftsentwicklung nannten 55 Prozent der Befragten die geopolitischen Spannungen. Hemmend seien auch die Handelspolitik, die Volatilität der Wechselkurse und die digitale Transformation. Die Umfrage hatte EY im Frühjahr vor dem Hintergrund neuer US-Sanktionen durchgeführt. Daran nahmen 60 CEOs russischer Unternehmen aus 14 verschiedenen Branchen teil.