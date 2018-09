Hohe Nachfrage nach neuen Business-Class-Wohnungen in Moskau

MOSKAU. Erstmals seit anderthalb Jahren war die Nachfrage nach Wohnungen in neuen Business-Class-Gebäuden in Moskau höher als das Angebot. Dies berichtet Kommersant unter Berufung auf Zahlen von Colliers International.

Demnach lag das Volumen des neuen Angebots in der ersten Jahreshälfte 43 Prozent unter dem Vorjahresniveau. In diesem Zeitraum wurden zwölf neue Komplexe mit einer Gesamtfläche von 325.000 Quadratmetern realisiert. Allerdings sei das Wachstum vor dem Hintergrund der hohen Kaufaktivität kaum wahrnehmbar, schreibt Kommersant. Das Volumen der Akquisitionen war im selben Zeitraum um 51 Prozent höher als vor einem Jahr und erreichte 443.000 Quadratmeter. In der Folge sank der Gesamtbestand an Wohnungen in Business-Class-Häusern um acht Prozent. Die Kaufaktivität wird aber nicht lange anhalten: Die Immobilienmakler prognostizieren im kommenden Jahr wegen des möglichen Anstiegs der Hypothekenzinsen einen Rückgang.