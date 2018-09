IFA 2018: Huawei enthüllt „leistungsstärksten“ Mobile Chip

BERLIN. Der weltweit zweitgrößte Smartphone-Hersteller Huawei hat am letzten Freitag auf der Weltleitmesse für Unterhaltungselektronik, der Internationalen Funkausstellung 2018 in Berlin (IFA), den eigenen Angaben zufolge „leistungsstärksten“ mobilen Chipsatz für das Betriebssystem Android mit dem Namen Kirin 980 angekündigt.

Kirin 980 soll der weltweit erste 7-Nanometer-Mobilprozessor sein und damit kleiner und leistungsfähiger als alles, was es derzeit gibt. Der Hersteller beschreibt den Kirin 980 als nächsten Schritt in seinen Bemühungen, mobile Fotografie und KI-Computing auf ein neues Level zu bringen, ohne dabei die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen. Der Chip soll um 75 Prozent leistungsfähiger sein als die aktuelle Generation, die etwa in Huaweis derzeitigem Flaggschiff-Smartphone P20 Pro verbaut ist. Huawei sagt außerdem, dass der Chip dank eines schnelleren On-Board-Modems das weltweit schnellste WiFi an einem Telefon haben wird. Kirin 980 erhielt auf der IFA sechs Auszeichnungen von diversen Nachrichtenseiten und Tech-Blogs, darunter den Preis „Best of IFA 2018“ von Android Authority.

Jeder vierte von Huawei’s 263 Lieferanten kam im vergangenen Jahr aus den USA. Laut Angaben von Bloomberg ist dies die zweitgrößte Lieferantengruppe des chinesischen Unternehmens. Zu den US-amerikanischen Zulieferern zählen die Chiphersteller Qualcomm und Micron Technology. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Handelsstreits zwischen den USA und China ist davon auszugehen, dass sich Huawei in Zukunft weiter von diesen Herstellern unabhängig machen will. Dank eines der größten Forschungsbudgets in der Branche in Höhe von 14,2 Milliarden US-Dollar (14,9 Prozent des Konzern-Umsatzes) spielt Huawei mit Kirin jetzt im Rennen um die schnellsten und leistungsfähigsten Chips mit den führenden Herstellern Apple mit seinen Chips der A-Serie und Qualcomm mit seinen Snapdragon-Chips ganz vorne mit.