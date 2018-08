The Hamburg Summit:

China meets Europe

29.11.2018 bis 30.11.2018

Der „Hamburg Summit: China meets Europe“ ist die wichtigste chinesisch-europäische Wirtschaftskonferenz; sie findet seit 2004 alle zwei Jahre statt. Ziel der Konferenz ist es, den offenen und fairen Dialog zwischen Europa und China zu fördern sowie die Beziehungen zwischen den Ländern zu stabilisieren und zu verstärken. Der „Hamburg Summit“ bietet dabei namhaften und hochrangigen chinesischen und europäischen Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft eine prominente Plattform, um die wesentlichen Fragen und Trends in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und China zu diskutieren.

Beim letzten „Hamburg Summit“ 2016 nutzten über 550 Teilnehmer, davon rund die Hälfte aus China, die Gelegenheit zum sino-europäischen Dialog. Als Ehrengäste nahmen unter anderen die seinerzeitige chinesische Vize-Premierministerin Liu Yandong, der Vize-Präsident der Europäischen Kommission Jyrki Katainen und der damalige deutsche Außenminister Dr. Frank-Walter Steinmeier teil.

Der „Hamburg Summit 2018“ findet voraussichtlich am 29. und 30. November in der Handelskammer Hamburg statt. Bundeskanzler a.D. Gerhard Schröder ist auch in diesem Jahr wieder Ehrenvorsitzender der Konferenz. Die chinesische Regierung hat bereits zugesichert, einen hochrangigen Vertreter aus dem Zentralkomitee der KPCh zum „Hamburg Summit 2018“ als Ehrengast zu entsenden. Zusätzlich werden zahlreiche Vertreter europäischer Institutionen und der Bundesregierung als Hauptredner auftreten.

Der diesjährige „Hamburg Summit 2018“ adressiert die folgenden Themen:

• Das globale geopolitische System

• Die Weltwirtschaftsordnung

• „Belt and Road“-Initiative

• Herausforderungen durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz

• Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung

info@hamburg-summit.com

www.twitter.com/HamburgSummit #HamburgSummit18

Hamburg Chamber of Commerce, International Department

Michael Konow

Deputy Director, Head of International Projects and Partnerships

Phone: +49 40 36138-287

Fax: +49 40 36138-494

michael.konow@hk24.de