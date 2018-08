Kalaschnikow stellt neues Elektroauto vor

MOSKAU. Der russische Rüstungskonzern Kalaschnikow will ein Elektroauto im Retrolook auf den Markt bringen. Dieses Konzept stellte das Unternehmen auf der Fachmesse Army 2018 vor, die zwischen dem 21. und 26. August in Moskau stattfand. Das Modell heißt CV-1 und lehnt sich an der fünftürigen Kombi-Limousine ISCH-21252 an, die der russische Hersteller Ischmasch in den Achtziger Jahren gebaut hat. Das Fahrzeug soll über eine Leistung von 220 Kilowatt oder 295 PS verfügen. Seit 2013 gehört Ischmasch zum Kalaschnikow-Konzern. Der Hersteller hat sich bei der Entwicklung des Modells CV-1 an den Produzenten orientiert, die weltweit führend sind. Kalaschnikow wolle damit unter anderem dem US-Unternehmen Tesla Konkurrenz machen, schreibt die Nachrichtenagentur RIA Novosti.