Höchstes Gericht der Vereinten Nationen beginnt Klage des Iran gegen USA zu verhandeln

DEN HAAG. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen verhandelt am 27. August in Den Haag über eine Klage des Iran gegen die USA. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa-AFX. Das Land am Persischen Golf wehrt sich gegen die Sanktionen, die die USA gegen den Iran verhängt haben. Aus der Sicht von Teheran ist das Embargo ein Verstoß gegen ein Freundschaftsabkommen, das die USA im August 1955 mit der Regierung des Schahs von Persien geschlossen haben. Die Anwälte des Iran werden am 27. August ihren Standpunkt vortragen. Die USA sollen dann 24 Stunden später antworten.