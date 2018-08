Erste „Smart China Expo“ in Chongqing eröffnet

CHONGQING. Die „Smart China Expo“, die erste Messe für intelligente Industrie in China, ist am 23. August in der südwestchinesischen Stadt Chongqing eröffnet worden. Daran nehmen viele wichtige Konzerne teil, die weltweit agieren, wie Alibaba, Tencent, Baidu und Qualcomm.

Auf der dreitägigen Veranstaltung präsentieren die Aussteller modernste Technologien, die das Leben in der Zukunft prägen werden. Zur Veranstaltung gehören auch Konferenzen und Foren, um relevante Einblicke in die intelligente Fertigung, in die Produktion von Halbleitern, 5G und künstliche Intelligenz zu erhalten. Auf der Expo finden auch Wettbewerbe für selbstfahrende Fahrzeuge und Drohnen statt. Ein Highlight der Messe ist eine Reihe von Spitzentechnologien, die auf Big-Data-Analysen basieren. Dazu zählen gedankengesteuerte Neuroprothesen, medizinische Nano-Roboter, laserinduzierte künstliche Graphen-Kehle und nicht-invasive Ablationstechnologie zur Behandlung von Krebs mit fokussierter Ultraschallchirurgie.

Die gesamte Ausstellungsfläche beträgt über 180.000 Quadratmeter. Es nehmen rund 600 in- und ausländische Unternehmen nehmen daran teil.